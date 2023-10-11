Армия РФ резко активизировалась на Харьковщине: 30 атак за сутки — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Купянском направлении оккупанты из РФ штурмуют села Синьковка и Ивановка. Возросло и количество населенных пунктов, пострадавших от авиаударов.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение ночи на Харьковщине звучали три воздушные тревоги: с 01:17 по 02:55, с 04:21 по 05:08 и с 05:38 по 06:12. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности и активности вражеской тактической авиации у границы. Под утро тревога была связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Авиаудары за сутки пришлись по населенным пунктам: Басово, Гатище, Волчанские Хутора, Синьковка, Кисловка, Песчаное. Также Харьковщину обстреливали из артиллерии — в целом под огнем оказалось более 130 населенных пунктов в Украине. Также в целом по Украине армия РФ нанесла два ракетных и 76 авиационных ударов, совершила 83 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 108 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и девять — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ противника», — перечислили в ГШ.