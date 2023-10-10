Керівництво РФ ступило на дуже хиткий шлях – воєнний аналітик

Аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець навів дані про кількісний склад армії РФ, яка воює в Україні. Він зазначив, що на фронт окупанти кинули половину наявної армії (від усієї кількості, враховуючи “космічні” сили, всі флоти та всю військову бюрократію).

За даними Машовця, зараз у бойових діях на території України беруть участь 429 тисяч військових РФ. У їхньому розпорядженні 2347 танків, 5653 ББМ, 3186 одиниць артилерії, 974 – РСЗВ, а також не менше 46 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.

“Це без урахування угруповань, розгорнутих у “Брянській, Курській та Бєлгородській областях” як війська (сили) “прикриття кордону”, а також резервів усіх рівнів. Усе разом, це і складає те, що називається “Об’єднане угруповання збройних сил російської федерації” на Південно-Західному театрі військових дій (ТВД) “Цифри там, ще більш вражаючі… І так, вони, очевидно, суттєво зросли з минулого моменту “тестування” – періоду весни – початку літа цього року”, – повідомив воєнний аналітик.

Він підкреслив, що зібране в Україні угруповання – приблизно половина від усіх російських збройних сил, “включаючи їх “комічні” війська, флоти, РВСН та іншу лабуду, яка не має прямого відношення до ведення бойових дій”.

Такий “перекіс” у бік війни в Україні Машовець вважає помилкою військово-політичного керівництва РФ, яка може дорого обійтися окупантам.

“Очевидно, російське військово-політичне керівництво, у цьому сенсі, ступило на дуже хиткий шлях. Кардинальне збільшення чисельності чинної частини армії просто неможливе протягом відносно тривалого часу без такого ж кардинального збільшення загальної чисельності війська… З багатьох причин об’єктивного характеру. Спроба “обійти” невблаганні та досить жорсткі принципи та закони військового управління різноманітними “хитрощами” соціально-політичної етимології, зазвичай закінчуються для таких сміливців – досить сумно… Це виглядає ну-у-у дуже дивно, адже перед очима кремлівських чекістів, у цьому сенсі досить наочний приклад з їхньої власної історії – крах Російської імперії під час Першої світової війни”, – прокоментував Машовець.

Він спрогнозував, що в результаті такого “грамотного керівництва” “це чекістське стійбище прийде до того місця, куди їм потрапляти, мабуть, не дуже хотілося б”.