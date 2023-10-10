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Руководство РФ ступило на очень шаткий путь — военный аналитик

Мир 08:13   10.10.2023
Оксана Горун
Руководство РФ ступило на очень шаткий путь — военный аналитик Фото: Генштаб ВСУ

Аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец привел данные о количественном составе армии РФ, воюющей в Украине. Он отметил, что на фронт оккупанты кинули половину имеющейся армии (от всего количества, считая «космические» силы, все флоты и всю военную бюрократию).

По данным Машовца, сейчас в боевых действиях на территории Украины участвуют 429 тысяч военных РФ. В их распоряжении 2347 танков, 5653 ББМ, 3186 единиц артиллерии, 974 — РСЗО, а также не менее 46 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса.

«Это без учета группировок, развернутых в «Брянской, Курской и Белгородской областях» в качестве войск (сил) «прикрытия границы», а также резервов всех уровней. Все вместе, это и составляет то, что называется «Объединенная группировка вооруженных сил российской федерации на Юго-Западном театре военных действий (ТВД)» Цифры там, еще более впечатляющие… И да, они, очевидно, существенно подросли с прошлого момента «тестирования» — периода весны — начала лета нынешнего года», — сообщил военный аналитик.

Он подчеркнул, что собранная в Украине группировка — примерно половина ото всех российских вооруженных сил, «включая их «комические» войска, флоты, РВСН и другую лабуду, не имеющую прямого отношения к ведению боевых действий».

Такой «перекос» в сторону войны в Украине Машовец считает ошибкой военно-политического руководства РФ, которая может дорого обойтись оккупантам.

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«По-видимому, российское военно-политическое руководство, в этом смысле, ступило на очень шаткий путь. Кардинальное увеличение численности действующей части армии просто невозможно в течение относительно длительного времени без такого же кардинального увеличения общей численности войска… По многим причинам объективного характера. Попытка «обойти» неумолимые и достаточно жесткие принципы и законы военного управления разнообразными «ухищрениями» социально-политической этимологии, обычно заканчиваются для таких смельчаков — довольно грустно… Это выглядит ну-у-у очень странно, ведь перед глазами кремлевских чекистов, в этом смысле, достаточно наглядный пример по их собственной истории — крах Российской империи во время Первой мировой войны», — прокомментировал Машовец.

Он спрогнозировал, что в результате такого «грамотного руководства» «это чекистское стойбище придет к тому месту, куда им попадать, очевидно, не очень хотелось бы».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 08:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец привел данные о количественном составе армии РФ, воюющей в Украине. Он отметил, что на фронт оккупанты кинули половину имеющейся армии (от всего количества, считая «космические» силы, все флоты и всю военную бюрократию)".