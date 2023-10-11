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Наступление РФ на Харьковщине: ISW и военные ВСУ — об обстановке на востоке

Мир 07:45   11.10.2023
Оксана Горун
Наступление РФ на Харьковщине: ISW и военные ВСУ — об обстановке на востоке Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ активизировалась на линии Купянск — Сватово — Кременная. Институт изучения войны (ISW) сообщил о переброске танковых батальонов и мотострелковых частей, а также штурмов силами заключенных из «Шторм Z».

«По всему восточному фронту противник перешел в активные наступательные действия, сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солдатам», — написал о ситуации на фронте в twitter майор Богдан Кротевич (позывной «Тавр») — начальник штаба бригады «Азов».

 

По сообщениям Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки на Купянском направлении враг провел 30 атак. А в целом на фронте произошло 108 боевых столкновений. Для сравнения: ровно неделю назад на Купянском направлении в принципе не было штурмовых действий, а по фронту — в два раза меньше.

Активизацию на Купянском направлении фиксируют и аналитики Института изучения войны, анализируя как украинские, так и российские источники.

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«В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили атаки российских войск на Купянском направлении в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и к юго-западу от Сватово в районе Макеевки (20 км к юго-западу). Один российский военный блогер заявил, что российские силы развернули «мощные бронетанковые группы» для начала крупномасштабных наступательных операций вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки. А другой военный блогер заявил, что российские войска захватили несколько украинских позиций возле Синьковки. Российские источники утверждают, что на Купянское направление переброшены части шестой общевойсковой армии (Западный военный округ), а части вновь сформированной 25-й общевойсковой армии атакуют украинские позиции под Макеевкой. Другой известный российский военный блогер заявил, что российские войска почти достигли восточной окраины Макеевки и продвинулись вдоль всей линии Нововодяное-Площанка (около 20 км к северо-западу от Кременной). Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш отметил, что российские войска все чаще перебрасывают на рубеж Купянск-Сватово-Кременная мотострелковые части, танковые батальоны и штурмовые роты «Шторм-Z» и используют плохо обученные подразделения «Шторм-Z» в целях разведки и обнаружения мин», — привели все известные на данный момент сведения в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 07:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ активизировалась на линии Купянск — Сватово — Кременная. Институт изучения войны (ISW) сообщил о переброске танковых батальонов и мотострелковых частей, а также штурмов силами заключенных из «Шторм Z»".