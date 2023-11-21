В Харькове за неделю устранили 63 аварии на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 63 аварии на водоводах, привели в порядок 80 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 32 водоразборные колонки.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», сегодня, 21 ноября, специалисты оперативно устраняют 14 нештатных ситуаций во всех районах города. В частности, четыре реконструкции на трубопроводах холодного водоснабжения проводят в Шевченковском районе и три — в Основянском.

С начала года ремонтники переложили почти 15 км водоводов, восстановили более 1750 водоразборных колонок, заменили 502 люка, 365 пожарных гидрантов.

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