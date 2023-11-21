В Харькове за неделю устранили 63 аварии на водоводах
Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 63 аварии на водоводах, привели в порядок 80 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 32 водоразборные колонки.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», сегодня, 21 ноября, специалисты оперативно устраняют 14 нештатных ситуаций во всех районах города. В частности, четыре реконструкции на трубопроводах холодного водоснабжения проводят в Шевченковском районе и три — в Основянском.
С начала года ремонтники переложили почти 15 км водоводов, восстановили более 1750 водоразборных колонок, заменили 502 люка, 365 пожарных гидрантов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: «Харьковводоснабжение», авария, водовод, водопровод, КП «Харьковводоканал», Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» на прошлой неделе устранили 63 аварии на водоводах, привели в порядок 80 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 32 водоразборные колонки.".