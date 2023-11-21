У Харкові за тиждень усунули 63 аварії на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 63 аварії на водоводах, впорядкували 80 оглядових колодязів та капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», сьогодні, 21 листопада, фахівці оперативно усувають 14 позаштатних ситуацій у всіх районах міста. Зокрема, чотири реконструкції на трубопроводах холодного водопостачання проводять у Шевченківському районі та три – в Основ’янському.

З початку року ремонтники переклали майже 15 км водоводів, відновили понад 1750 водорозбірних колонок, замінили 502 люки, 365 пожежних гідрантів.