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У Харкові за тиждень усунули 63 аварії на водоводах

Суспільство 17:08   21.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові за тиждень усунули 63 аварії на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 63 аварії на водоводах, впорядкували 80 оглядових колодязів та капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», сьогодні, 21 листопада, фахівці оперативно усувають 14 позаштатних ситуацій у всіх районах міста. Зокрема, чотири реконструкції на трубопроводах холодного водопостачання проводять у Шевченківському районі та три – в Основ’янському.

З початку року ремонтники переклали майже 15 км водоводів, відновили понад 1750 водорозбірних колонок, замінили 502 люки, 365 пожежних гідрантів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 17:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 63 аварії на водоводах, впорядкували 80 оглядових колодязів та капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.".