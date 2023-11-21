У Харкові за тиждень усунули 63 аварії на водоводах
Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 63 аварії на водоводах, впорядкували 80 оглядових колодязів та капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.
Як повідомили в КП «Харківводоканал», сьогодні, 21 листопада, фахівці оперативно усувають 14 позаштатних ситуацій у всіх районах міста. Зокрема, чотири реконструкції на трубопроводах холодного водопостачання проводять у Шевченківському районі та три – в Основ’янському.
З початку року ремонтники переклали майже 15 км водоводів, відновили понад 1750 водорозбірних колонок, замінили 502 люки, 365 пожежних гідрантів.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: «Харьковводоснабжение», авария, водовод, водопровод, КП «Харьковводоканал», Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» минулого тижня усунули 63 аварії на водоводах, впорядкували 80 оглядових колодязів та капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.".