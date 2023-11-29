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В Индустриальном районе Харькова коммунальщики обновляют коммуникации

Общество 16:31   29.11.2023
Оксана Якушко
В Индустриальном районе Харькова коммунальщики обновляют коммуникации

Бригады комплекса «Харьковводоотведение» проводят замену внутридомовых систем в Индустриальном районе.

Как сообщил сегодня, 29 ноября, начальник участка Сергей Шеховцов, накануне ремонтники обновили участок системы хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 30 м на ул. Мира.

«Прикладываем все усилия, чтобы заменить коммуникации, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности, сегодня начали прокладывать участок системы водоотведения длинной 60 м на ул. Свистуна и трубопровод холодного водоснабжения протяженностью 50 м на пр. Индустриальном», — рассказал Сергей Шеховцов.

Также начальник районного участка отметил, что продолжаются масштабные работы по замене внутридомовой системы водоснабжения длинной 200 м на ул. Луи Пастера. Для комфорта жителей водоснабжение во время ремонта не отключают, а прерывают лишь на время переподключения коммуникаций.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоотведение» проводят замену внутридомовых систем в Индустриальном районе.".