В Індустріальному районі Харкова комунальники оновлюють комунікації

Бригади комплексу «Харківводовідведення» проводять заміну внутрішньобудинкових систем в Індустріальному районі.

Як повідомив сьогодні, 29 листопада, начальник дільниці Сергій Шеховцов, напередодні ремонтники оновили ділянку системи господарсько-побутової каналізації завдовжки 30 м на вул. Миру.

«Докладаємо всіх зусиль, щоб замінити комунікації, які знаходяться в незадовільному технічному стані. Зокрема, сьогодні почали прокладати ділянку системи водовідведення довжиною 60 м на вул. Свистуна та трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 50 м на пр. Індустріальному», – розповів Сергій Шеховцов.

Також начальник районної дільниці зазначив, що тривають масштабні роботи з заміни внутрішньобудинкової системи водопостачання довжиною 200 м на вул. Луї Пастера. Для комфорту мешканців водопостачання під час ремонту не відключають, а переривають лише на час перепідключення комунікацій.