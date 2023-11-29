В Індустріальному районі Харкова комунальники оновлюють комунікації
Бригади комплексу «Харківводовідведення» проводять заміну внутрішньобудинкових систем в Індустріальному районі.
Як повідомив сьогодні, 29 листопада, начальник дільниці Сергій Шеховцов, напередодні ремонтники оновили ділянку системи господарсько-побутової каналізації завдовжки 30 м на вул. Миру.
«Докладаємо всіх зусиль, щоб замінити комунікації, які знаходяться в незадовільному технічному стані. Зокрема, сьогодні почали прокладати ділянку системи водовідведення довжиною 60 м на вул. Свистуна та трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 50 м на пр. Індустріальному», – розповів Сергій Шеховцов.
Також начальник районної дільниці зазначив, що тривають масштабні роботи з заміни внутрішньобудинкової системи водопостачання довжиною 200 м на вул. Луї Пастера. Для комфорту мешканців водопостачання під час ремонту не відключають, а переривають лише на час перепідключення комунікацій.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводовідведення» проводять заміну внутрішньобудинкових систем в Індустріальному районі.".