Проходит достаточно успешно — Федоренко о выбивании врага на Харьковщине

Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте.

«Что касается оперативной ситуации, в направлении глубокого объединения работы ряда бригад ситуацию удалось стабилизировать. Противник за последние дни продвижения не имеет. Вместо этого ведется работа по выбиванию его с занимаемых позиций, в том числе также с применением беспилотной авиации, в частности, fpv-дронов. И эти мероприятия проходят достаточно успешно», — прокомментировал Федоренко ситуацию на севере от Харькова.

В Волчанске, по его оценкам, «идут чрезвычайно сложные бои». Кроме того, россияне усиливают штурмы в направлении Купянска.

«Противнику очень важно занять плацдарм — именно Волчанский — для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировке. И параллельно они пытаются нарастить и преуспеть в направлении Купянска для того, чтобы оттеснить Силы обороны к Осколу. Но за счет тех программ, которые есть в государстве, за счет поддержки украинцев и отваги личного состава Сил обороны в целом я уверен, что противник не будет иметь тактических успехов на поле боя, которые ставит перед собой», — сказал командир батальона.

Он также отметил, что запрет на применение ряда огневых средств поражения по территории РФ, установленный западными партнерами для Сил обороны Украины, сохраняется. Поэтому защитники Украины не могут современной артиллерией уничтожить пусковые установки С-300 и С-400, ежедневно разрушающие Харьков.

«Наши дипломаты работают в полную мощность. Объективно, я верю в то, что удастся добиться необходимых переговорных процессов, чтобы наши партнеры дали возможность применять всю номенклатуру вооружения, которая у нас есть, и уничтожать противника на территории РФ. До тех пор, пока такое разрешение не дано, мы должны работать уже здесь и сейчас», — отметил Федоренко.

Именно этим и занимается подразделение «Ахиллес» — применяя по врагу беспилотники, которые могут залетать и на территорию РФ.