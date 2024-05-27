Відбувається достатньо успішно – Федоренко про вибивання ворога на Харківщині

Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті.

“Що стосується оперативної ситуації, на напрямку Глибокого об’єднанням роботи ряду бригад ситуацію вдалося стабілізувати. Противник за останні дні просування не має, натомість ведеться робота щодо вибиття його з займаних позицій, зокрема також із застосуванням безпілотної авіації, зокрема, fpv-дронів. І ці заходи відбуваються достатньо успішно”, – прокоментував Федоренко ситуацію на півночі від Харкова.

У Вовчанську, за його оцінками, “йдуть надзвичайно складні бої”. Крім того, росіяни посилюють штурми в напрямку Куп’янська.

“Противнику дуже важливо зайняти плацдарм – саме Вовчанський – для подальшого просування в тил нашому угрупуванню. І паралельно вони намагаються наростити та здобути успіх в напрямку Куп’янська для того, щоб відтіснити Сили оборони до Осколу. Але за рахунок тих програм, які є в державі, за рахунок підтримки українців і відваги особового складу Сил оборони загалом я впевнений і переконаний в тому, що противник не буде мати тактичних успіхів на полі бою, які ставить перед собою“, – сказав командир батальйону.

Він також зазначив, що заборона на застосування низки вогневих засобів ураження по території РФ, що встановлена ​​західними партнерами для Сил оборони України, зберігається. Тому захисники України не можуть сучасною артилерією знищити пускові установки С-300 та С-400, які щодня руйнують Харків.

“Наші дипломати працюють на повну потужність. Об’єктивно, я вірю в те, що вдасться досягти необхідних перемовних процесів, щоб наші партнери дали можливість застосовувати всю номенклатуру озброєння, яка в нас є, й бити противника на території Російської Федерації. До того часу, доки такий дозвіл не даний, ми маємо працювати вже тут і зараз, сьогодні“, – зазначив Федоренко.

Саме цим і займається підрозділ “Ахіллес” – застосовуючи по ворогові безпілотники, які можуть залітати й на територію РФ.