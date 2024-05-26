Можемо їх знищити, але є заборона – Федоренко про С-300, що б’ють по Харкову
Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в коментарі ТСН заявив: ЗСУ знають, де знаходяться пускові С-300 та С-400, які руйнують Харків. Засоби для їхнього знищення також є. Немає лише дозволу від США.
“Ми не можемо знищувати противника в районах його зосереження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони та системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів”, — пояснив Федоренко.
Техніка, про яку він говорив, знаходиться на території РФ. А західні партнери України, зокрема США, забороняють застосовувати свою зброю по території РФ. Військовий додав, що українські дипломати зараз працюють над розв’язуванням питання.
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“Я думаю, що три-чотири тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії – ред.)”, – припустив командир батальйону “Ахіллес”.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: ахиллес, новини Харкова, сша, уничтожить, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 14:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в коментарі ТСН заявив: ЗСУ знають, де знаходяться пускові С-300 та С-400, які руйнують Харків. Засоби для їхнього знищення також є. Немає лише дозволу від США".