Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в коментарі ТСН заявив: ЗСУ знають, де знаходяться пускові С-300 та С-400, які руйнують Харків. Засоби для їхнього знищення також є. Немає лише дозволу від США.

“Ми не можемо знищувати противника в районах його зосереження, де він концентрує легкоброньовану і броньовану техніку, певні артилерійські засоби і, що основне, це засоби протиповітряної оборони та системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто Сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити. У нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів”, — пояснив Федоренко.

Техніка, про яку він говорив, знаходиться на території РФ. А західні партнери України, зокрема США, забороняють застосовувати свою зброю по території РФ. Військовий додав, що українські дипломати зараз працюють над розв’язуванням питання.

“Я думаю, що три-чотири тижні, і ми досягнемо того, що ці вогневі засоби дадуть можливість застосувати (по території Росії – ред.)”, – припустив командир батальйону “Ахіллес”.