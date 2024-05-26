Мы можем их уничтожить, но есть запрет — Федоренко о С-300, бьющих по Харькову

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии ТСН заявил: ВСУ знают, где находятся пусковые С-300 и С-400, которые разрушают Харьков. Средства для их уничтожения также есть. Нет только разрешения от США.

«Мы не можем уничтожать противника в районах его центров, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушают Харьков. То есть Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств», — пояснил Федоренко.

Техника, о которой он говорил, находится на территории РФ. А западные партнеры Украины, в частности США, запрещают применять свое оружие по территории РФ. Военный добавил, что украинские дипломаты сейчас работают над решением вопроса.

«Я думаю, что три-четыре недели, и мы достигнем того, что эти огневые средства дадут возможность применить (по территории РФ – Ред.)», – предположил командир батальона «Ахиллес».