Мы можем их уничтожить, но есть запрет — Федоренко о С-300, бьющих по Харькову
Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии ТСН заявил: ВСУ знают, где находятся пусковые С-300 и С-400, которые разрушают Харьков. Средства для их уничтожения также есть. Нет только разрешения от США.
«Мы не можем уничтожать противника в районах его центров, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушают Харьков. То есть Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств», — пояснил Федоренко.
Техника, о которой он говорил, находится на территории РФ. А западные партнеры Украины, в частности США, запрещают применять свое оружие по территории РФ. Военный добавил, что украинские дипломаты сейчас работают над решением вопроса.
Читайте также: Удары по Харькову «вызывают ярость уже не только в отношении россиян» — мнение
«Я думаю, что три-четыре недели, и мы достигнем того, что эти огневые средства дадут возможность применить (по территории РФ – Ред.)», – предположил командир батальона «Ахиллес».
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, новости Харькова, сша, уничтожить, федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мы можем их уничтожить, но есть запрет — Федоренко о С-300, бьющих по Харькову»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 14:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии ТСН заявил: ВСУ знают, где находятся пусковые С-300 и С-400, которые разрушают Харьков. Средства для их уничтожения также есть. Нет только разрешения от США".