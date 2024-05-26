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Мы можем их уничтожить, но есть запрет — Федоренко о С-300, бьющих по Харькову

Мир 14:58   26.05.2024
Оксана Горун
Мы можем их уничтожить, но есть запрет — Федоренко о С-300, бьющих по Харькову Скриншот

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии ТСН заявил: ВСУ знают, где находятся пусковые С-300 и С-400, которые разрушают Харьков. Средства для их уничтожения также есть. Нет только разрешения от США.

«Мы не можем уничтожать противника в районах его центров, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушают Харьков. То есть Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств», — пояснил Федоренко.

Техника, о которой он говорил, находится на территории РФ. А западные партнеры Украины, в частности США, запрещают применять свое оружие по территории РФ. Военный добавил, что украинские дипломаты сейчас работают над решением вопроса.

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«Я думаю, что три-четыре недели, и мы достигнем того, что эти огневые средства дадут возможность применить (по территории РФ – Ред.)», – предположил командир батальона «Ахиллес».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 14:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии ТСН заявил: ВСУ знают, где находятся пусковые С-300 и С-400, которые разрушают Харьков. Средства для их уничтожения также есть. Нет только разрешения от США".