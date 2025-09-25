Як росіян засовували в трубу під Куп’янськом, розповів Ахіллес (відео)

Деякі з російських окупантів відмовлялися повзти 4 км у бік Куп’янська газопровідною трубою. Про їхню долю “Суспільному” розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.

Федоренко наголосив: у противника в розпорядженні є як професійно підготовлені групи, так і “стоковий матеріал”.

“Я саме так називаю – “стоковий матеріал“, тому що противник використовує свій особовий склад для руху лише в одну сторону – вперед… І знаєте чому так? Не тому, що вони високовмотивовані. Тому що якщо він рухається вперед, у нього в голові потенційно є шанс вижити, що він зможе виконати задачу та дійти до необхідної точки. Якщо вони повертаються назад, або після незначних поранень починають скаржитися на здоров’я, їх автоматники просто відсікають. Що значить відсікають? Розстрілюють. У трубу, знаєте, як їх засовували? Коли відмовлялися виконувати завдання, приходив спецпризначенець російських окупаційних військ, діставав прям з труби, бив по морді – знову засовував. Якщо знову відмовлявся, ставив біля труби та розстрілював. І решта у-у-у-у-у – полізла по трубі. Розумієте? Так воює Росія. Коли в тебе люди – це сміття, можуть собі дозволити”, – розповів Федоренко.

Відео: Суспільне

Зазначимо, мотивація для відмови повзти кілометри газовою трубою у росіян, ймовірно, виникала через поінформованість про долю учасників попередніх подібних операцій. Зокрема операції “Труба” (у російській версії – “Поток”), проведеної в Курській області. У військовослужбовців РФ, які повзли газовою трубою, масово діагностували рак легенів. Про це повідомляли самі російські пропагандисти, передає DW. Частина “трубопрохідців” у принципі не дісталася кінця маршруту та задихнулася в дорозі.

Наразі трубу, яка веде в бік Куп’янська, ворог не використовує, запевнив Юрій Федоренко.

“Вона зараз є пошкоджена Силами оборони, рух не фіксується. Водночас із тим інтенсивність переходу противником річки Оскіл з лівого на правий берег зросла в рази після того, як пошкодили трубу. Тому в противника вистачає на поточний момент живої сили для того, щоб поповнювати втрати, які він несе на лівому березі, під час перетинання річки Оскіл, втрати, які він несе на північній околиці, на північно-західній і в самому місті Куп’янськ. Тому йдуть зараз активні, складні бої”, — прокоментував командир полку.

За його даними, Сили оборони блокували противника на північно-західній околиці Куп’янська. “Жодного кварталу міста ворог не контролює”, – наголосив Федоренко. Проте ДРГ у місті є, росіяни перевдягаються не лише в цивільних, а й у піксель ЗСУ і намагаються сховатися та ніяк себе не проявляти. Тож зараз захисники міста прочісують квартал за кварталом у пошуках диверсантів.