Що потрібно викопувати ХОВА, повідомив командир полку “Ахілес” (відео)

Політика 15:17   13.09.2025
Оксана Горун
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко  в етері нацмарафону пояснив, які висновки мали зробити чиновники з російської операції “Труба”.

Повторення суджанської “Труби” в Куп’янську, про яке заявила команда DeepState, стало можливим, тому що комунікації захисники лише пошкодили, але повністю не знищили. Розповівши подробиці цієї історії, Федоренко “натякнув”, чому має навчити цей досвід.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Що важливо? Газові комунікації, у зв’язку з тим, що Харківська область – це прикордонний район з РФ, це розповсюджені мережі. Тому на сьогодні я переконаний, що військова цивільна адміністрація міста Харкова (мається на увазі ХОВА – Ред.) активно займається вивченням інженерних мереж, а також викопуванням їх на тих територіях, де це зараз безпечно, на тих територіях, які контролюють безпосередньо Сили оборони України. Не фронт, а дещо в глибину. За те, за що відповідають саме вони.Щоб у випадку, не дай Боже, успіху противника, він не міг користуватися нашими мережами”, – сказав командир “Ахіллеса”.

Читайте також: Труба, що веде до Куп’янська: що відбувається в місті — офіційна заява ЗСУ

