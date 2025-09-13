Що потрібно викопувати ХОВА, повідомив командир полку “Ахілес” (відео)
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері нацмарафону пояснив, які висновки мали зробити чиновники з російської операції “Труба”.
Повторення суджанської “Труби” в Куп’янську, про яке заявила команда DeepState, стало можливим, тому що комунікації захисники лише пошкодили, але повністю не знищили. Розповівши подробиці цієї історії, Федоренко “натякнув”, чому має навчити цей досвід.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Що важливо? Газові комунікації, у зв’язку з тим, що Харківська область – це прикордонний район з РФ, це розповсюджені мережі. Тому на сьогодні я переконаний, що військова цивільна адміністрація міста Харкова (мається на увазі ХОВА – Ред.) активно займається вивченням інженерних мереж, а також викопуванням їх на тих територіях, де це зараз безпечно, на тих територіях, які контролюють безпосередньо Сили оборони України. Не фронт, а дещо в глибину. За те, за що відповідають саме вони.Щоб у випадку, не дай Боже, успіху противника, він не міг користуватися нашими мережами”, – сказав командир “Ахіллеса”.
Читайте також: Труба, що веде до Куп’янська: що відбувається в місті — офіційна заява ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Фронт, Харків; Теги: ахиллес, війна, новини Харкова, труба, хова, Юрий Федоренко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що потрібно викопувати ХОВА, повідомив командир полку “Ахілес” (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 15:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері нацмарафону пояснив, які висновки мали зробити чиновники з російської операції “Труба”".