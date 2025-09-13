Что нужно выкапывать ХОВА, сообщил командир полка «Ахиллес» (видео)
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона пояснил, какие выводы должны были сделать чиновники из российской операции «Труба».
Повторение суджанской «Трубы» в Купянске, о котором заявила команда DeepState, стало возможным, потому что коммуникации защитники только повредили, но полностью не уничтожили. Рассказав подробности этой истории, Федоренко «намекнул», чему должен научить этот опыт.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Что важно? Газовые коммуникации, в связи с тем, что Харьковская область – это приграничный район с РФ, это распространенные сети. Поэтому на сегодняшний день я убежден, что военная гражданская администрация города Харькова (речь идет о ХОВА — Ред.) активно занимается изучением инженерных сетей, а также выкапыванием их на тех территориях, где сейчас безопасно, на тех территориях, которые контролируют непосредственно Силы обороны Украины. Не на фронте, а несколько в глубину. За то, за что отвечают именно они. Чтобы в случае, не дай Бог, успеха противника, он не мог пользоваться нашими сетями», — сказал командир «Ахиллеса».
