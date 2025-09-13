Что нужно выкапывать ХОВА, сообщил командир полка «Ахиллес» (видео)

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона пояснил, какие выводы должны были сделать чиновники из российской операции «Труба».

Повторение суджанской «Трубы» в Купянске, о котором заявила команда DeepState, стало возможным, потому что коммуникации защитники только повредили, но полностью не уничтожили. Рассказав подробности этой истории, Федоренко «намекнул», чему должен научить этот опыт.

«Что важно? Газовые коммуникации, в связи с тем, что Харьковская область – это приграничный район с РФ, это распространенные сети. Поэтому на сегодняшний день я убежден, что военная гражданская администрация города Харькова (речь идет о ХОВА — Ред.) активно занимается изучением инженерных сетей, а также выкапыванием их на тех территориях, где сейчас безопасно, на тех территориях, которые контролируют непосредственно Силы обороны Украины. Не на фронте, а несколько в глубину. За то, за что отвечают именно они. Чтобы в случае, не дай Бог, успеха противника, он не мог пользоваться нашими сетями», — сказал командир «Ахиллеса».