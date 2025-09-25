Как россиян засовывали в трубу под Купянском, рассказал Ахиллес (видео)

Некоторые из российских оккупантов отказывались ползти 4 км в сторону Купянска по газопроводной трубе. Об их судьбе «Суспільному» рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко.

Федоренко отметил: у противника в распоряжении есть как профессионально подготовленные группы, так и «стоковый материал».

«Я именно так называю – «стоковый материал», потому что противник использует свой личный состав для движения только в одну сторону – вперед… И знаете, почему так? Не потому, что они высоко мотивированы. Потому что если он двигается вперед, у него в голове, что потенциально есть шанс выжить, что он сможет выполнить задачу и дойти до нужной точки. Если они возвращаются назад или после незначительных ранений начинают жаловаться на здоровье, их автоматчики просто отсекают. Что значит отсекают? Расстреливают. В трубу, знаете, как их засовывали? Когда отказывались выполнять задачи, приходил спецназовец российских оккупационных войск, доставал прямо из трубы, бил по морде — снова засовывал. Если снова отказывался, ставил у трубы и расстреливал. И остальные у-у-у-у-у – полезли по трубе. Понимаете? Так воюет Россия. Когда у тебя люди – это мусор, могут себе позволить», — рассказал Федоренко.

Видео: Суспільне

Отметим, мотивация для отказа ползти километры по газовой трубе у россиян, вероятно, возникала из-за осведомленности о судьбе участников предыдущих подобных операций. В частности — операции «Труба» (в российской версии — «Поток»), проведенной в Курской области. У военнослужащих РФ, которые ползли по газовой трубе, массово диагностировали рак легких. Об этом сообщали сами же российские пропагандисты, передает DW. Часть «трубопроходцев» и вовсе не добралась до конца маршрута и задохнулась в пути.

На данный момент трубу, ведущую в сторону Купянска, враг не использует, заверил Юрий Федоренко.

«Она сейчас повреждена Силами обороны, движение не фиксируется. В то же время интенсивность перехода противником реки Оскол с левого на правый берег выросла в разы после того, как повредили трубу. Поэтому у противника хватает на текущий момент живой силы для того, чтобы восполнять потери, которые он несет на левом берегу, при пересечении реки Оскол, потери, которые он несет на северной окраине, на северо-западной и в самом городе Купянск. Потому идут сейчас активные, сложные бои», — прокомментировал командир полка.

По его данным, Силы обороны блокировали противника на северо-западной окраине Купянска. «Ни одного квартала города враг не контролирует», — подчеркнул Федоренко. Однако ДРГ в городе есть, россияне переодеваются не только в гражданских, но и в пиксель ВСУ и пытаются спрятаться и никак себя не проявлять. Так что сейчас защитники города прочесывают квартал за кварталом в поисках диверсантов.