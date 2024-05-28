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Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса

Общество 12:42   28.05.2024
Виктория Яковенко
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса

С 09.00 до 19.00 29 мая будет прекращено водоснабжение части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина – проведение планово предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции.

Водоснабжение будет прекращено по адресам:

часть Индустриального района, ограниченной:

– ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатская, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольской, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

часть Немышлянского района, ограниченной:

– ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пр. Велозаводским, ул. Высокогорная, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских дивизий, пос. Новозападным;

часть Слободского района, ограниченной:

– ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских дивизий до ул. Танкопия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09.00 до 19.00 29 мая будет прекращено водоснабжение части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.".