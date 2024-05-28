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Без води у середу залишаться три райони Харкова: адреси

Суспільство 12:42   28.05.2024
Вікторія Яковенко
Без води у середу залишаться три райони Харкова: адреси

З 09:00 до 19:00 29 травня буде припинене водопостачання частини Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.

Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на насосній станції.

Водопостачання буде припинено за адресами:

частина Індустріального району, обмеженої:

– вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатської, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Василя Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

частина Немишлянського району, обмеженої:

– вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясенєвою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

частина Слобідського району, обмеженої:

– вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 до 19:00 29 травня буде припинене водопостачання частини Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.".