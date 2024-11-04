Больницы получили оборудование благодаря БФ «Надія» и Фонду Парамонова

Благодаря БФ молодежной инициативы «Надія», Фонду Дениса Парамонова и их партнерам больницы Ивано-Франковской области обеспечены оборудованием.

БФ молодежной инициативы «Надія» и Фонд Дениса Парамонова обеспечили аппаратом «искусственная почка» больницу в Ивано-Франковске. Ранее десять таких аппаратов для спасения пациентов уже получили медицинские учреждения Винницы, Запорожья, Покровска и Чернигова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Дениса Парамонова.

В настоящее время среди военных часто наблюдаются компрессионные синдромы и острые повреждения почек в условиях боевых действий. Особенно эта проблема распространена у военных при crush-синдроме, что еще называют турникетным синдромом или синдромом длительного сжатия.

По словам заместителя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, председателя наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надія» Валерия Дубиля, гемодиализ — жизненно необходимая процедура, когда собственные почки уже не работают.

«Без гемодиализа человек может жить неделю-две. Полностью отменить эту процедуру – смерть для пациента. Даже во время боевых действий и войны наши украинские врачи проводят операции по трансплантации почек. Когда к нам обратились с просьбой обеспечить больницу этим аппаратом — мы откликнулись и помогли», — сказал Валерий Дубиль.

Теперь одна из больниц Ивано-Франковска, где также лечатся военные, имеет современный аппарат «искусственная почка».

В свою очередь, основатель благотворительного фонда и меценат Денис Парамонов отметил, что только совместными усилиями благотворителей можно обеспечить всем необходимым медицинским оборудованием еще больше больниц.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы украинские больницы получали только самое лучшее и современное оборудование, – говорит Денис Парамонов. — Как только получаем соответствующую просьбу от врачей, вместе с партнерами сразу начинаем находить возможность, как доставить то или иное оборудование для нуждающегося медучреждения. Поддержка врачей сегодня очень важна, ведь они и так работают сверхурочно, чтобы спасти как можно больше пациентов».

Кроме обеспечения больницы Ивано-Франковска аппаратом «искусственная почка», Благотворительный фонд Дениса Парамонова и БФ молодежной инициативы «Надія» вместе с волонтерами также передали очередную партию критической медицины в другие учреждения здравоохранения Ивано-Франковской области. Речь идет, например, об аргоноплазматическом коагуляторе, креслах колесных, медицинских расходных материалах, витаминных комплексах от Revival Fondation и GeriCare.

В рамках гуманитарной миссии, волонтеры также передали помощь Главному управлению Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Полицейские получили для выполнения задач средства генерации и накопления электроэнергии, Starlink, витаминные комплексы и технологические наплечники.

«Я искренне благодарен команде волонтеров «Надії», а также всем друзьям и партнерам, системно поддерживающим медицинскую отрасль Украины. В частности: Василию Битченко, Максиму Литвинову, Энди Эванджело и YouTube-блогеру НАХИБА. Также благодарю Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Романа Бочкалу, БФ Батальон Волонтер, Игоря Коржа, Дмитрия Никитина и Людмилу Русалину. Только вместе, объединив все усилия, мы — мощная сила, которую невозможно преодолеть», — резюмировал Валерий Дубиль.

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