Фонд Дениса Парамонова в пятерке лидеров по обеспечению больниц Украины — СМИ

Фонд Дениса Парамонова вошел в пятерку лучших благотворительных организаций Украины. Соответствующий рейтинг наиболее эффективных благотворительных фондов составили журналисты интернет-издания «Информатор».

Больницы, находящиеся в тылу и в прифронтовых зонах, сегодня нуждаются в повышенном внимании, ведь количество пациентов в них постоянно растет. Сейчас многие разнообразные благотворители помогают медицинским учреждениям, а потому интернет-издание «Информатор» составило рейтинг благотворительных организаций Украины, которые больше всего прилагают усилия для обеспечения медицинских учреждений. В первую пятерку вошел Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Журналисты отметили деятельность Фонда по обеспечению больниц Украины сверхсовременным оборудованием и расходными материалами в рамках программы ЗДОРОВЫЕ. Это позволило обеспечить всем необходимым более 650 больниц почти из всех областей Украины.

Как правило, руководители медицинских учреждений Украины обращаются в Фонд Дениса Парамонова, все заявки фиксируют и систематизируются, после чего начинаются поиски того или иного оборудования. Таким образом, как отмечают журналисты, например Николаевская областная стоматологическая поликлиника получила от благотворительной организации диагностический микроскоп стоимостью 500 тыс. грн. Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве теперь имеет систему мониторинга за пациентами, которая также стоит более 500 тыс. грн.

Напомним, для обеспечения больниц страны всем необходимым меценат Денис Парамонов вкладывает большое количество собственных ресурсов. К примеру, на благотворительность он уже отдал свой автомобиль «Бентли», а впоследствии на эти же нужды – электрокар «Tesla». Благодаря подобным инициативам Дениса Парамонова, например, Институт сердца получил сверхсовременное оборудование общей стоимостью около 5 млн. грн., а после трагедии в столичном «Охматдете» меценат выделил 1 млн. грн. на восстановление главной детской больницы Украины.