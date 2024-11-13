Фонд Дениса Парамонова в п’ятірці лідерів забезпечення лікарень України – ЗМІ

Фонд Дениса Парамонова увійшов до п’ятірки найкращих благодійних організацій України. Відповідний рейтинг найбільш ефективних благодійних фондів склали журналісти інтернет-видання “Інформатор”.

Лікарні, що розташовані у тилу та у прифронтових зонах сьогодні потребують підвищеної уваги, адже кількість пацієнтів в них постійно зростає. Наразі багато різноманітних благодійників допомагають медичним закладам, а тому інтернет-видання «Інформатор» склало рейтинг благодійних організацій України, що найбільше докладають зусиль задля забезпечення медичних закладів. До першої п’ятірки увійшов Благодійний фонд Дениса Парамонова. Журналісти відзначили діяльність Фонду із забезпечення лікарень України надсучасним обладнанням та витратними матеріалами в рамках програми ЗДОРОВІ. Це дозволило забезпечити усім необхідним вже понад 650 лікарень майже з усіх областей України.

Зазвичай керівники медичних закладів України звертаються до Фонду Дениса Парамонова, усі заявки фіксують і систематизуються, після чого розпочинаються пошуки того чи іншого обладнання. Таким чином, як зазначають журналісти, наприклад, Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка отримала від благодійної організації діагностичний мікроскоп вартістю 500 тис. грн. А Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві тепер має систему моніторингу за пацієнтами, що також коштує понад 500 тис. грн.

Нагадаємо, задля забезпечення лікарень країни усім необхідним меценат Денис Парамонов вкладає дуже багато власних ресурсів. Наприклад, на благодійність він вже віддав свій автомобіль «Бентлі», а згодом на ці ж потреби – електрокар «Tesla». Завдяки подібним ініціативам Дениса Парамонова, наприклад, Інститут серця отримав надсучасне обладнання загальною вартістю близько 5 млн грн, а після трагедії у столичному «Охматдиті» меценат виділив 1 млн грн на відбудову головної дитячої лікарні України.