Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Облачно, но жарко – погода в Харькове и области на 31 августа

Погода 21:50   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Облачно, но жарко – погода в Харькове и области на 31 августа

О том, какой будет погода на Харьковщине завтра, 31 августа, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. 

В целом в регионе ожидается переменная облачность.

В области: без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах 11 – 16°, днем 29 – 34°.

В Харькове также не ожидается осадков.

Ночью столбики термометра будут показывать 14 – 16°, днем 30 – 32°.

Ветер: юго-восточный, 5 – 10 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий 30-31 августа.

Читайте также: Российские ДРГ в Купянске, учебный год под землей – обзор фронта

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
«Правый сектор» VS «ХарьковПрайд»: в центре Харькова – потасовка
«Правый сектор» VS «ХарьковПрайд»: в центре Харькова – потасовка
30.08.2025, 13:30
Облачно, но жарко – погода в Харькове и области на 31 августа
Облачно, но жарко – погода в Харькове и области на 31 августа
30.08.2025, 21:50

Новости по теме:

20:45
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
13:12
Качество воды может ухудшиться на Харьковщине: почему, рассказали синоптики
15:23
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
13:48
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда возвращается жара
21:35
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Облачно, но жарко – погода в Харькове и области на 31 августа»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 21:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какой будет погода на Харьковщине завтра, 31 августа, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. ".