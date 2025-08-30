Облачно, но жарко – погода в Харькове и области на 31 августа

О том, какой будет погода на Харьковщине завтра, 31 августа, рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В целом в регионе ожидается переменная облачность.

В области: без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах 11 – 16°, днем 29 – 34°.

В Харькове также не ожидается осадков.

Ночью столбики термометра будут показывать 14 – 16°, днем 30 – 32°.

Ветер: юго-восточный, 5 – 10 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий 30-31 августа.