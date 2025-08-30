Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Об опасной погоде сегодня, 30 августа, предупредили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так вечером и ночью на Харьковщине ожидается:
– по городу гроза;
– по области гроза, местами шквал, 15 — 20 м/с.
«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – предупреждают синоптики.
Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии прогнозировали, что лето на Харьковщине завершится жарой. Отметки термометров будут несколько дней достигать более 30 градусов тепла. А вот синоптик Наталья Диденко отметила: дожди 1 сентября возможны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. Ощутимое ослабление жары, ориентировочно, произойдет после 6 сентября.
