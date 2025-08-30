Live
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики

Погода 20:45   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об опасной погоде сегодня, 30 августа, предупредили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии. 

Так вечером и ночью на Харьковщине ожидается:

– по городу гроза;

– по области гроза, местами шквал, 15 — 20 м/с.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – предупреждают синоптики.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии прогнозировали, что лето на Харьковщине завершится жарой. Отметки термометров будут несколько дней достигать более 30 градусов тепла. А вот синоптик Наталья Диденко отметила: дожди 1 сентября возможны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. Ощутимое ослабление жары, ориентировочно, произойдет после 6 сентября.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
