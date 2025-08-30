Сьогодні вночі буде небезпечно – на що чекати, розповіли синоптики

Про небезпечну погоду сьогодні, 30 серпня, попередили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так увечері та вночі на Харківщині очікується:

– по місту гроза;

– по грозі, місцями шквал, 15 – 20 м/с.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту“, – попереджають синоптики.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології прогнозували, що літо на Харківщині завершиться спекою. Позначки термометрів декілька днів сягатимуть понад 30 градусів тепла. А ось синоптикиня Наталка Діденко зазначила: дощі 1 вересня можливі у другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. Відчутне ослаблення спеки орієнтовно відбудеться після 6 вересня.