Сьогодні вночі буде небезпечно – на що чекати, розповіли синоптики
Про небезпечну погоду сьогодні, 30 серпня, попередили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Так увечері та вночі на Харківщині очікується:
– по місту гроза;
– по грозі, місцями шквал, 15 – 20 м/с.
“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту“, – попереджають синоптики.
Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології прогнозували, що літо на Харківщині завершиться спекою. Позначки термометрів декілька днів сягатимуть понад 30 градусів тепла. А ось синоптикиня Наталка Діденко зазначила: дощі 1 вересня можливі у другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. Відчутне ослаблення спеки орієнтовно відбудеться після 6 вересня.
