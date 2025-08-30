Российские ДРГ в Купянске, учебный год под землей – обзор фронта

Что думают военные из Харькова о мирных переговорах и «обмене территориями». Вражеские ДРГ уже в Купянске: оценки аналитиков и ХОВА. Треть школьников города уже могут сесть за парты под землей. О главных событиях войны и не только в Харьковской области за неделю – далее в обзоре медиагруппы «Объектив». Ставьте лайк этому видео, делитесь мнениями в комментариях и подписывайтесь на наш канал.

Кратко о ситуации на фронте

Глубокое, что на севере от Харькова, стало регулярно фигурировать в сводках Генштаба ВСУ на этой неделе. ГШ информировал об атаках вблизи этого населенного пункта каждое утро, начиная с 26 августа. В другом количественные показатели штурмов и их локации на Харьковщине не претерпели существенных изменений. Активные бои идут вокруг Купянска. Также враг не оставляет попыток расширить свое вклинение через границу на условном Великобурлукском направлении – в районе Мелового и Амбарного. Американский институт изучения войны заявил, что россияне продвинулись к северу от Харькова. А именно – к востоку от Казачьей Лопани, вдоль автомагистрали «Харьков – Белгород», то есть в районе Гоптовки. Свои утверждения аналитики базируют на геолокационных кадрах, опубликованных двадцать восьмого августа. Однако ни украинская группа Deep State, ни официальные спикеры Сил обороны подобную информацию не подтверждали. В то же время авторы проекта Deep State дважды в неделю вносили изменения на карту фронта вблизи Купянска. По их данным, в начале недели ситуация ухудшилась – под контроль оккупантов перешла часть «серой зоны» в селе Мировое – в направлении на Соболевку. Также «красная зона» задела улицы на северо-западных окрестностях самого Купянска. Появление в райцентре вражеских ДРГ подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Однако он отвергает утверждение о расширении контролируемой врагом зоны. И такая оценка подтвердилась: тридцатого августа аналитики сообщили, что ВСУ контратаковали и вернули контроль над Мировым, выйдя фактически на дорогу Купянск – Двуречная.

Российские ДРГ в Купянске

«Первые российские диверсионные группы появляются в окрестностях самого Купянска по правому берегу реки Оскол и пытаются зайти по проспекту Конституции, а также защитников Купянска с трассы Р-79 на северо-западные окраины самого города. Итак, россияне приступают к процессу, скажем так, началу создания условий для городских боев в самом Купянске. Район Кондрашовки они действительно не контролируют. Они не имеют полного контроля сейчас над этой локацией и из-за этих узких аппендиксов пытаются давить как на Соболевку, так и на сам Купянск», – так комментировал события в Купянске в начале недели обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В ХОВА тем временем рекомендовали не спешить с зарисовкой красной карты.

«Там продолжаются активные боевые действия, там продолжаются стабилизационные мероприятия спецслужб, СБУ, спецподразделений НПУ. Никакого продвижения по тому направлению пока не зафиксировано, фронт там стабильный. Однако там действительно увеличена довольно существенно зона ведения активных боевых действий, поэтому там достаточно эффективно работают наши ВСУ и СОУ. Были случаи, когда несколько военнослужащих страны-агрессора были взяты в плен», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Коваленко прогнозировал, что под Купянском может повториться Добропольская операция Сил обороны Украины. Во время нее, напомним, Силы обороны перерезали выступ, созданный россиянами на Покровском направлении. На Купянском – условия для таких действий у защитников тоже не было. И, похоже, они ими пользовались. Ведь по состоянию на тридцатое августа из Мирового и окраин Купянска россиян выбили. Несмотря на это, ситуация в самом городе остается сложной. Заехать к нему тяжело. Fpv-дроны подстерегают повсюду и атакуют любые автомобили – как гражданские, так и «скорые». По последним данным, в городе остаются девятьсот тридцать три жителя.

Бесконечные переговоры: стал ли мир ближе

После серии громких международных встреч с красными дорожками, очередными дедлайнами в «две-три недели» и многочисленными утечками в СМИ, война продолжается по сценарию последних лет. Оккупанты пешком штурмуют посадки. В России от ударов украинских дронов горят нефтеперерабатывающие заводы. Армия страны-террориста дождалась, когда из Киева уедет спецпредставитель президента США Кит Келлог и массированным ударом убила более двадцати гражданских. Верят ли сами защитники Украины в успешность переговоров и то, что мир может наступить скоро, спросила МГ «Объектив».

«Каждый день приближает нас к миру. Вопрос только в том, насколько затянется этот путь. Мы стали ближе к завершению активной фазы. А борьба — это сущность каждой страны, каждого государства, каждого правительства. Если нет вооруженного конфликта, он постоянно является потенциальным. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы не допустить, а если так случилось, то защищать наше государство», – сказал бригадный генерал, заместитель командующего НГУ Вадим Гладков.

«По поводу переговоров, мы о них уже слышим более полутора-двух лет. И все, что нам остается – это дальше бороться, а там будет как будет. Поэтому наша задача как Вооруженных сил Украины, как Сил обороны Украины – бороться, а там уже как решат, так и решат. Но наша основная задача – это бороться за нашу территорию, за наших людей, за тех, кто в плену, за тех, кто отдал жизнь, чтобы это было не зря», – добавил Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев.

Четвертый День знаний военного времени

Не полагаясь на заокеанские обещания о «две-три недели», в Харькове продолжают строить подземные школы. В этом году к первому сентября их откроют три: две в Салтовском районе и одну в Киевском.

«Почти 17 тысяч детей, находящихся в Харькове начнут обучение офлайн. Это более 30% от общего количества детей, находящихся в городе. У нас будут работать семь подземных школ, шесть станций метрополитена и четыре ПРУ в укрытиях школ. Первая подземная школа, построенная в Индустриальном районе, была первой в Украине. Это был, как всегда, харьковский феномен, а сейчас мы их заканчиваем три. У нас нет колебаний, что все они 1 сентября заработают, потому что более 4000 детей записались в эти три подземные школы на обучение. Они 1 сентября обязательно заработают. Кроме того, мы еще готовим к работе три ПРУ. Это хранилища в самих школах», – рассказала директор департамента образования ХГС Ольга Деменко.

До конца года по плану в Харькове достроят еще три подземные школы. После этого хотя бы одно такое учебное заведение будет в каждом районе города. А в Салтовском, как самом большом, – сразу три. Также дополнительные классы планируют создать еще на одной станции метро, ​​а для дошкольников уже разработали проект подземного детсада. Подробности рассказала в интервью медиагруппе «Объектив» Ольга Деменко.