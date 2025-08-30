Російські ДРГ у Куп’янську; навчальний рік під землею – огляд фронту

Що думають військові з Харкова про мирні перемовини та «обмін територіями». Ворожі ДРГ уже в Куп’янську: оцінки аналітиків і ХОВА. Третина школярів міста вже може сісти за парти під землею. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень – далі в огляді медіагрупи «Об’єктив». Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал.

Коротко про ситуацію на фронті

Глибоке, що на півночі від Харкова, стало регулярно фігурувати у зведеннях Генштабу ЗСУ на цьому тижні. ГШ інформував про атаки поблизу цього населеного пункту щоранку, починаючи з двадцять шостого серпня. В іншому кількісні показники штурмів та їхні локації на Харківщині не зазнали суттєвих змін. Активні бої точаться навколо Куп’янська. Також ворог не полишає спроб розширити своє вклинення через кордон на умовному Великобурлуцькому напрямку – в районі Мілового та Амбарного. Американський інститут вивчення війни заявив, що росіяни просунулися на півночі від Харкова. А саме – на схід від Козачої Лопані, вздовж автомагістралі «Харків – Бєлгород», тобто в районі Гоптівки. Свої твердження аналітики базують на геолокованих кадрах, які опублікували двадцять восьмого серпня. Проте ані українська група Deep State, ані офіційні речники Сил оборони подібну інформацію не підтверджували. Водночас осінтери Deep State двічі за тиждень вносили зміни на мапу фронту поблизу Куп’янська. За їхніми даними, на початку тижня ситуація погіршилася – під контроль окупантів перейшла частина «сірої зони» в селі Мирове – в напрямку на Соболівку. Також «червона зона» зачепила вулиці на північно-західних околицях самого Куп’янська. Появу в райцентрі ворожих ДРГ підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Проте він відкидає твердження про розширення контрольованої ворогом зони. І така оцінка підтвердилася: тридцятого серпня аналітики повідомили, що ЗСУ контратакували та повернули контроль над Мировим, вийшовши фактично до дороги Куп’янськ – Дворічна.

Російські ДРГ у Купʼянську

“Перші російські диверсійні групи з’являються на околицях самого Куп’янська по правому берегу річки Оскіл і намагаються зайти по проспекту Конституції, а також захисників Куп’янська з траси Р-79 на північно-західні околиці самого міста. Отже, росіяни розпочинають процес, скажімо так, початку створення умов для міських боїв в самому Куп’янську. Район Кіндрашівки вони дійсно не контролюють. Вони не мають повного контролю зараз над цією локацією і через ці вузькі апендикси намагаються тиснути як на Соболівку, так і на сам Куп’янськ”, – так коментував події в Куп’янську на початку тижня оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

У ХОВА тим часом рекомендували не поспішати із замальовуванням мапи червоним.

“Там тривають активні бойові дії, тривають заходи стабілізаційні спецслужб, Служби безпеки України, спецпідрозділів Національної поліції, тому щодо комунікації ми досить обережні. Однак, я скажу так: жодного просування по тому напрямку ворога наразі не зафіксовано, фронт там стабільний, однак там дійсно збільшена досить істотно зона ведення активних бойових дій, тому там, скажімо так, досить ефективно наразі працюють наші Збройні сили, всі фактично Сили та оборони сприяють тому, щоб стабілізувати ситуацію на саме Куп’янському напрямку. Ми виявляємо окремі диверсійно-розвідувальні групи, так, ну, тобто невеличкі, малі групи, при виявленні таких груп, звичайно, ворог знищується. Були випадки, коли там декілька військовослужбовців країни-агресора були взяті там у полон”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Коваленко прогнозував: під Куп’янськом може повторитися Добропільська операція Сил оборони України. Під час неї, нагадаємо, Сили оборони перерізали виступ, котрий створили росіяни на Покровському напрямку. На Куп’янському умови для таких дій у захисників також були. І, схоже, вони ними скористалися. Адже станом на тридцяте серпня з Мирового та околиць Куп’янська росіян вибили. Попри це ситуація в самому місті залишається складною. Заїхати до нього важко. Fpv-дрони чатують повсюди та атакують будь-які автівки – як цивільні, так і «швидкі». За останніми даними, в місті залишаються дев’ятсот тридцять три мешканці.

Безкінечні перемовини: чи став ближчим мир

Після серії гучних міжнародних зустрічей із червоними доріжками, черговими дедлайнами у «два-три тижні» та численними витоками у ЗМІ, війна триває за сценарієм останніх років. Окупанти пішки штурмують посадки. У Росії від ударів українських дронів палають нафтопереробні заводи. Армія країни-терориста дочекалася, коли з Києва виїде спецпредставник президента США Кіт Келлог і масованим ударом убила понад двадцять цивільних. Чи вірять самі захисники України в успішність перемовин і те, що мир може настати скоро, запитала МГ «Об’єктив».

“Кожен день наближає нас до миру. Питання тільки в тому, наскільки затягнеться цей шлях СКЛ Ми стали ближче до завершення активної фази. А боротьба – це сутність кожної країни, кожної держави, кожного уряду – це є боротьба. Якщо немає збройного конфлікту, він постійно є потенційним. Тому треба робити все можливе, щоб не допустити, а коли вже так трапилось, то боронити нашу державу”, – зазначив бригадний генерал, заступник командувача Національної гвардії України Вадим Гладков.

“З приводу перемовин ми за них вже чуємо понад півтора-два роки. І все, що нам залишається, це надалі боротися, а там буде як буде. Тому наша задача як Збройних сил України, як Сил оборони України – боротися, а там вже як вирішать, так і вирішать. На мою оцінку, це змінюється кожні пів години. Тобто ми можемо стати ближче, а потім відкатитися на чотири кроки назад”, – повідомив командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев.

Немічев вважає, що для Харкова наразі загроза є лише з повітря – від авіаційних атак росіян. А от в області загрозливим є в першу чергу Куп’янський напрямок. При цьому захисники відверто не налаштовані всерйоз обговорювати так званий «обмін територіями» чи «здачу Донбасу», які часто фігурують у витоках про нібито умови перемир’я з РФ.

Четвертий День знань воєнного часу

“Майже 17 тисяч дітей, що перебувають у Харкові, розпочнуть навчання офлайн. Це більше ніж 30% від загальної кількості дітей, що перебувають наразі в місті. У нас будуть працювати сім підземних шкіл, шість станцій метрополітену і чотири ПРУ в укриттях шкіл. Перша підземна школа, яка побудована була в Індустріальному районі, була першою в Україні. Це був, як завжди, харківський феномен, а зараз ми їх закінчуємо три. У нас немає вагань, що всі вони 1 вересня запрацюють, бо більш ніж 4000 дітей записались у ці три підземні школи на навчання. Вони 1 вересня обов’язково запрацюють. Крім того, ми ще готуємо до роботи три ПРУ. Це сховища у самих школах”, – повідомила директорка департаменту освіти ХМР Ольга Деменко.

До кінця року, за планом, у Харкові добудують ще три підземні школи. Після цього хоча б один такий навчальний заклад буде в кожному районі міста. А в Салтівському, як найбільшому, – одразу три. Також додаткові класи планують створити ще на одній станції метро, а для дошкільнят уже розробили проєкт підземного дитсадочка. Подробиці розповіла в інтерв’ю медіагрупі «Об’єктив» директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.