Хмарно, але спекотно – погода в Харкові та області на 31 серпня

Погода 21:50   30.08.2025
Про те, якою буде погода на Харківщині завтра, 31 серпня, розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Загалом у регіоні очікується мінлива хмарність.

В області без істотних опадів.

Температура вночі коливатиметься в межах 11 – 16°, вдень 29 – 34°.

У Харкові також не очікується опадів.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть 14-16°, вдень 30-32°.

Вітер: південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов 30-31 серпня. Так увечері та вночі на Харківщині очікується по місту гроза, по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с.

