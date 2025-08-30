Хмарно, але спекотно – погода в Харкові та області на 31 серпня
Про те, якою буде погода на Харківщині завтра, 31 серпня, розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Загалом у регіоні очікується мінлива хмарність.
В області без істотних опадів.
Температура вночі коливатиметься в межах 11 – 16°, вдень 29 – 34°.
У Харкові також не очікується опадів.
Вночі стовпчики термометра показуватимуть 14-16°, вдень 30-32°.
Вітер: південно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов 30-31 серпня. Так увечері та вночі на Харківщині очікується по місту гроза, по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с.
Читайте також: Російські ДРГ у Куп’янську, навчальний рік під землею – огляд фронту
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Хмарно, але спекотно – погода в Харкові та області на 31 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 21:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, якою буде погода на Харківщині завтра, 31 серпня, розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. ".