Трое харьковчан стали руководителями в Национальной академии наук Украины
Владимира Семиноженко, Игоря Гаркушу и Андрея Русанова назначили руководителями в НАН Украины, сообщает Харьковский горсовет.
Владимир Семиноженко, глава Северо-восточного научного центра НАН Украины, избран на должность вице-президента Национальной академии наук Украины. Замгендиректора ННЦ «Харьковский физико-технический институт» Игорь Гаркуша стал академиком-секретарем отделения ядерной физики и энергетики НАН Украины. Директор Института энергетических машин и систем им. Подгорного Андрей Русанов назначен академиком-секретарем отделения энергетики и энергетических технологий НАН Украины.
«Впервые за много лет в состав руководства Академии вошли сразу трое представителей Харькова. Это подтверждение того, что наш регион – один из сильнейших научных центров Украины», — подчеркнул Владимир Семиноженко.
9 октября 2025 в 19:01
