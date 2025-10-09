Live
Трое харьковчан стали руководителями в Национальной академии наук Украины

Общество 19:01   09.10.2025
Оксана Якушко
Трое харьковчан стали руководителями в Национальной академии наук Украины Владимир Семиноженко Фото: Владимир Семиноженко / Фейсбук

Владимира Семиноженко, Игоря Гаркушу и Андрея Русанова назначили руководителями в НАН Украины, сообщает Харьковский горсовет.

Владимир Семиноженко, глава Северо-восточного научного центра НАН Украины, избран на должность вице-президента Национальной академии наук Украины. Замгендиректора ННЦ «Харьковский физико-технический институт» Игорь Гаркуша стал академиком-секретарем отделения ядерной физики и энергетики НАН Украины. Директор Института энергетических машин и систем им. Подгорного Андрей Русанов назначен академиком-секретарем отделения энергетики и энергетических технологий НАН Украины.

«Впервые за много лет в состав руководства Академии вошли сразу трое представителей Харькова. Это подтверждение того, что наш регион – один из сильнейших научных центров Украины», — подчеркнул Владимир Семиноженко.

Автор: Оксана Якушко
