Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України

Володимира Семиноженка, Ігоря Гаркушу та Андрія Русанова призначили керівниками у НАН України, повідомляє Харківська міськрада.

Володимира Семиноженка, голову Північно-східного наукового центру НАН України, обрано на посаду віцепрезидент Національної академії наук України. Заступник гендиректора ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Ігор Гаркуша став академіком-секретарем відділення ядерної фізики та енергетики НАН України. Директор Інституту енергетичних машин та систем ім. Підгірного Андрія Русанова призначено академіком-секретарем відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України.

«Вперше за багато років до складу керівництва Академії увійшли одразу троє представників Харкова. Це підтвердження того, що наш регіон – один із найсильніших наукових центрів України», — наголосив Володимир Семиноженко.