Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України

Суспільство 19:01   09.10.2025
Оксана Якушко
Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України

Володимира Семиноженка, Ігоря Гаркушу та Андрія Русанова призначили керівниками у НАН України, повідомляє Харківська міськрада.

Володимира Семиноженка, голову Північно-східного наукового центру НАН України, обрано на посаду віцепрезидент Національної академії наук України. Заступник гендиректора ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Ігор Гаркуша став академіком-секретарем відділення ядерної фізики та енергетики НАН України. Директор Інституту енергетичних машин та систем ім. Підгірного Андрія Русанова призначено академіком-секретарем відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України.

«Вперше за багато років до складу керівництва Академії увійшли одразу троє представників Харкова. Це підтвердження того, що наш регіон – один із найсильніших наукових центрів України», — наголосив Володимир Семиноженко.

Читайте також: Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України
Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України
09.10.2025, 19:01
Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують 📹
Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують 📹
09.10.2025, 17:59
Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років
Харків’янина, що став агентом РФ і корегувальником, посадили на 5 років
09.10.2025, 18:16
Де на Харківщині було найбільше боїв сьогодні, 9 жовтня – Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині було найбільше боїв сьогодні, 9 жовтня – Генштаб ЗСУ
09.10.2025, 17:22
«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай
«Це було у 1996-му»: харків’яни просять Терехова запустити річковий трамвай
09.10.2025, 16:14
Працівник похоронного бюро обікрав загиблого воїна на Харківщині: вирок
Працівник похоронного бюро обікрав загиблого воїна на Харківщині: вирок
09.10.2025, 15:26

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 19:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимира Семиноженка, Ігоря Гаркушу та Андрія Русанова призначили керівниками у НАН України, повідомляє Харківська міськрада.".