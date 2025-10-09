Троє харків’ян стали керівниками Національної академії наук України
Володимира Семиноженка, Ігоря Гаркушу та Андрія Русанова призначили керівниками у НАН України, повідомляє Харківська міськрада.
Володимира Семиноженка, голову Північно-східного наукового центру НАН України, обрано на посаду віцепрезидент Національної академії наук України. Заступник гендиректора ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Ігор Гаркуша став академіком-секретарем відділення ядерної фізики та енергетики НАН України. Директор Інституту енергетичних машин та систем ім. Підгірного Андрія Русанова призначено академіком-секретарем відділення енергетики та енергетичних технологій НАН України.
«Вперше за багато років до складу керівництва Академії увійшли одразу троє представників Харкова. Це підтвердження того, що наш регіон – один із найсильніших наукових центрів України», — наголосив Володимир Семиноженко.
Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 19:01
