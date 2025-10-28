Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
В среду, 29 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями.
В Харькове ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
«Среда в Украине будет без особых изменений в погоде – сыро, облачно, временами прояснения, дожди, туманы, прохладно, на юге тепло. Но конкретнее! 29 октября в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, от небольших до умеренных», – пишет синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.
Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 20:46;