Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября

Погода 20:46   28.10.2025
Елена Нагорная
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября

В среду, 29 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями.

В Харькове ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

«Среда в Украине будет без особых изменений в погоде – сыро, облачно, временами прояснения, дожди, туманы, прохладно, на юге тепло. Но конкретнее! 29 октября в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, от небольших до умеренных», – пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.

Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
Новости Харькова – главное за 28 октября: отопительный, прогноз на ноябрь
28.10.2025, 20:20
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
27.10.2025, 19:08
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября
28.10.2025, 20:46

Новости по теме:

11.10.2025
Ночью дождь, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября
05.10.2025
Туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября
04.10.2025
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
31.08.2025
1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды
25.08.2025
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 20:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 29 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями.".