Сыро и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 29 октября

В среду, 29 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями.

В Харькове ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

«Среда в Украине будет без особых изменений в погоде – сыро, облачно, временами прояснения, дожди, туманы, прохладно, на юге тепло. Но конкретнее! 29 октября в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, от небольших до умеренных», – пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.