Вогко і хмарно: прогноз погоди в Харкові та області на 29 жовтня
У середу, 29 жовтня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями.
У Харкові вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 10 до 12, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області місцями невеликий дощ, уночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.
Вітер південно-західний – 5-10 м/с.
«Середа в Україні буде без особливих змін у погоді – вогко, хмарно, часом прояснення, дощики, тумани, прохолодно, холодно, на півдні тепло. Але конкретніше! 29 жовтня в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікуються дощі різної інтенсивності, від невеликих до помірних», – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. Усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.
Читайте також: Опалювальний сезон на Харківщині можна розпочинати — КМУ та Синєгубов (документ)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вогко і хмарно: прогноз погоди в Харкові та області на 29 жовтня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 20:46;