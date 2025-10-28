Live
Вогко і хмарно: прогноз погоди в Харкові та області на 29 жовтня

Погода 20:46   28.10.2025
Олена Нагорна
У середу, 29 жовтня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями.

У Харкові вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 10 до 12, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області місцями невеликий дощ, уночі та вранці подекуди туман. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

«Середа в Україні буде без особливих змін у погоді – вогко, хмарно, часом прояснення, дощики, тумани, прохолодно, холодно, на півдні тепло. Але конкретніше! 29 жовтня в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікуються дощі різної інтенсивності, від невеликих до помірних», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. Усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.

Читайте також: Опалювальний сезон на Харківщині можна розпочинати — КМУ та Синєгубов (документ)

Автор: Олена Нагорна
