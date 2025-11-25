«Все обстреливается FPV» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине (видео)
О ходе эвакуации на Харьковщине рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что армия РФ обстреливает все населенные пункты по линии фронта – север, северо-восточное направление, Купянское, Изюмское направления.
За сутки с Купянщины вывезли 23 человека, четыре – из Боровой.
«Эвакуационные меры очень тяжелые. Потому что любая эвакуация, например из Купянска, где еще проживает 560 человек, это спецоперация, которую осуществляют и силы Нацполиции, и наши военные. Потому что гражданские эвакуационные наши бригады направлять в эти населенные пункты уже не можем. Потому что все обстреливается FPV и враг прицельно бьет именно по гражданским авто, эвакуационным колоннам, по «скорой», по подразделениям ГСЧС и т.д. Поэтому мы пытаемся удовлетворить заявку по эвакуации за сутки», — рассказал глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью МГ «Объектив» объяснил, почему нельзя просто «упаковать гражданских в автобусы» и вывезти, когда фронт приближается к населенному пункту.
Читайте также: Ночная массированная атака на Харьковщину: где нет света, что с водой – ОВА
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Олег Синегубов, харьковщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Все обстреливается FPV» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 12:43;