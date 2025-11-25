«Все обстреливается FPV» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине (видео)

О ходе эвакуации на Харьковщине рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что армия РФ обстреливает все населенные пункты по линии фронта – север, северо-восточное направление, Купянское, Изюмское направления.

За сутки с Купянщины вывезли 23 человека, четыре – из Боровой.

«Эвакуационные меры очень тяжелые. Потому что любая эвакуация, например из Купянска, где еще проживает 560 человек, это спецоперация, которую осуществляют и силы Нацполиции, и наши военные. Потому что гражданские эвакуационные наши бригады направлять в эти населенные пункты уже не можем. Потому что все обстреливается FPV и враг прицельно бьет именно по гражданским авто, эвакуационным колоннам, по «скорой», по подразделениям ГСЧС и т.д. Поэтому мы пытаемся удовлетворить заявку по эвакуации за сутки», — рассказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

