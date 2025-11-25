«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)
Про хід евакуації на Харківщині розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що армія РФ обстрілює всі населені пункти по лінії фронту – північ, північно-східний напрямок, Куп’янський, Ізюмський напрямки.
За добу з Куп’янщини вивезли 23 людини, чотири – з Борової.
«Евакуаційні заходи дуже важкі. Тому що будь-яка евакуація, наприклад з Куп’янська, де ще проживають 560 людей, це спецоперація, яку здійснюють і сили Нацполіції, і наші військові. Тому що цивільні евакуаційні наші бригади направляти до цих населених пунктів вже не можемо. Тому що все обстрілюється FPV і ворог прицільно б’є саме по цивільних авто, евакуаційних колонах, по «швидкій», по підрозділах ДСНС тощо. Тому ми намагаємося задовольнити заявку по евакуації за одну добу», – розповів голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю МГ «Об’єктив» пояснив, чому не можна просто «запакувати цивільних в автобуси» та вивезти, коли фронт наближається до населеного пункту.
Читайте також: Нічна масована атака на Харківщину: де немає світла, що з водою – Синєгубов
