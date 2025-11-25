Live

«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)

Записано 12:43   25.11.2025
Вікторія Яковенко
«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео) скриншот

Про хід евакуації на Харківщині розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що армія РФ обстрілює всі населені пункти по лінії фронту – північ, північно-східний напрямок, Куп’янський, Ізюмський напрямки.

За добу з Куп’янщини вивезли 23 людини, чотири – з Борової.

«Евакуаційні заходи дуже важкі. Тому що будь-яка евакуація, наприклад з Куп’янська, де ще проживають 560 людей, це спецоперація, яку здійснюють і сили Нацполіції, і наші військові. Тому що цивільні евакуаційні наші бригади направляти до цих населених пунктів вже не можемо. Тому що все обстрілюється FPV і ворог прицільно б’є саме по цивільних авто, евакуаційних колонах, по «швидкій», по підрозділах ДСНС тощо. Тому ми намагаємося задовольнити заявку по евакуації за одну добу», – розповів голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю МГ «Об’єктив» пояснив, чому не можна просто «запакувати цивільних в автобуси» та вивезти, коли фронт наближається до населеного пункту.

Читайте також: Нічна масована атака на Харківщину: де немає світла, що з водою – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
25.11.2025, 13:04
У Харкові хочуть оновити зелену зону біля “Градусника” – що виявив ХАЦ
У Харкові хочуть оновити зелену зону біля “Градусника” – що виявив ХАЦ
25.11.2025, 11:00
Прийшов у гості та побив: після візиту знайомого чоловік потрапив до лікарні
Прийшов у гості та побив: після візиту знайомого чоловік потрапив до лікарні
25.11.2025, 11:40
Завтра два райони Харкова залишаться без газу – адреси
Завтра два райони Харкова залишаться без газу – адреси
25.11.2025, 10:16
Новини Харкова – головне 25 листопада: що з водою, операція «Новорічна ялинка»
Новини Харкова – головне 25 листопада: що з водою, операція «Новорічна ялинка»
25.11.2025, 13:07
«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)
«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)
25.11.2025, 12:43

Новини за темою:

22.11.2025
Чи є підстави для евакуації з Лозової на Харківщині – відповідь Синєгубова
25.10.2025
З Куп’янська вдалося евакуювати літнього чоловіка
25.10.2025
Ворог змушував співати гімн, використовував як живий щит: як рятували підлітка
19.10.2025
Синєгубов розповів про крайні заходи під час евакуації на Харківщині (відео)
14.10.2025
Операцію з порятунку коня з небезпечних територій показали в поліції (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про хід евакуації на Харківщині розповів в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".