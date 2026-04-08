Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:47   08.04.2026
Виктория Яковенко
С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине шесть раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилипка, Лиман.

На Купянском направлении россияне дважды пытались улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Новоплатоновка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 43 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал: на Южно-Слобожанском направлении идут бои, на Купянском и Боровском – оккупанты пытаются атаковать, но успехов и продвижений не имеют.

Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
  Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 16:47;

