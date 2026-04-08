Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине шесть раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилипка, Лиман.

На Купянском направлении россияне дважды пытались улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Новоплатоновка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 43 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал: на Южно-Слобожанском направлении идут бои, на Купянском и Боровском – оккупанты пытаются атаковать, но успехов и продвижений не имеют.