Live

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:47   08.04.2026
Вікторія Яковенко
З початку доби окупанти атакували на Харківщині шість разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 43 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував: на Південно-Слобожанському напрямку йдуть бої, на Куп’янському та Борівському – окупанти намагаються атакувати, але успіхів та просувань не мають.

Популярно
Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку
Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку
08.04.2026, 15:27
19-річного на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні дитини
19-річного на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні дитини
08.04.2026, 16:06
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Поранив військового ТЦК у Харкові: підозрюваного відправили під домашній арешт
Поранив військового ТЦК у Харкові: підозрюваного відправили під домашній арешт
08.04.2026, 16:30
Напад на ТЦК у Харкові: підозрюваному обирають запобіжний захід (відео)
Напад на ТЦК у Харкові: підозрюваному обирають запобіжний захід (відео)
08.04.2026, 14:49

Новини за темою:

08.04.2026
У ворога – труднощі в районі Вовчанська, як зараз атакує на Куп’янщині: огляд
06.04.2026
Шість атак РФ на Харківщині з початку доби: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
06.04.2026
Успіхи ЗСУ на Харківщині: Синєгубов розповів про ситуацію на фронті
04.04.2026
Безкінечний наліт БпЛА на Харків – порівняння тактик РФ й Ірану: огляд фронту
04.04.2026
Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 16:47;

