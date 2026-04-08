Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби окупанти атакували на Харківщині шість разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 43 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував: на Південно-Слобожанському напрямку йдуть бої, на Куп’янському та Борівському – окупанти намагаються атакувати, але успіхів та просувань не мають.