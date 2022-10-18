Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины
Более чем на 60% деоккупированных территорий Харьковской области уже восстановили электроснабжение.
Частично со светом — города Изюм, Купянск, Балаклея, Волчанск, Чугуев и населенные пункты близлежащих громад, рассказал в эфире нацмарафона глава ОВА Олег Синегубов.
«Накануне зимы, там, где это возможно, восстанавливаем жилой фонд и готовим инфраструктуру к холодам. Делаем все возможное, чтобы зимой жители Харьковщины имели тепло, электричество, воду и газ», — отметил он.
Читайте также: Более 70% жителей поселка Лесное на Харьковщине со светомКатегории: Без рубрики; ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 21:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины".