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Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины

21:09   18.10.2022
Елена Нагорная
Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины

Более чем на 60% деоккупированных территорий Харьковской области уже восстановили электроснабжение.

Частично со светом — города Изюм, Купянск, Балаклея, Волчанск, Чугуев и населенные пункты близлежащих громад, рассказал в эфире нацмарафона глава ОВА Олег Синегубов.

«Накануне зимы, там, где это возможно, восстанавливаем жилой фонд и готовим инфраструктуру к холодам. Делаем все возможное, чтобы зимой жители Харьковщины имели тепло, электричество, воду и газ», — отметил он.

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Автор: Елена Нагорная

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Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 21:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: со светом уже — более 60% деоккупированной Харьковщины".