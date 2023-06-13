В разгар войны нельзя назвать дату вступления Украины в НАТО — Столтенберг

Я понимаю, что (Владимир Зеленский – Ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время, я считаю, что невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны. И я думаю, что все союзники также очень четко выскажут, что сейчас наиболее актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство.