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В разгар войны нельзя назвать дату вступления Украины в НАТО — Столтенберг

Мир 11:14   13.06.2023
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО 
В разгар войны нельзя назвать дату вступления Украины в НАТО — Столтенберг

Я понимаю, что (Владимир Зеленский – Ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время, я считаю, что невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны. И я думаю, что все союзники также очень четко выскажут, что сейчас наиболее актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство.

Автор: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО 
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я понимаю, что (Владимир Зеленский – Ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время, я считаю,…".