В разгар войны нельзя назвать дату вступления Украины в НАТО — Столтенберг
Я понимаю, что (Владимир Зеленский – Ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время, я считаю, что невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны. И я думаю, что все союзники также очень четко выскажут, что сейчас наиболее актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:14;
Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я понимаю, что (Владимир Зеленский – Ред.) настаивает на четком графике членства в НАТО. В то же время, я считаю,…".