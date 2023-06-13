У розпал війни не можна назвати дату вступу України до НАТО – Столтенберг

Я розумію, що (Володимир Зеленський – Ред.) наполягає на чіткому графіку членства в НАТО. Водночас я вважаю, що неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни. І я думаю, що всі союзники також дуже чітко висловлять, що зараз найактуальнішим завданням є забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава.