Live
  • Вівторок 13.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

У розпал війни не можна назвати дату вступу України до НАТО – Столтенберг

Політика 11:14   13.06.2023
Єнс Столтенберг
генеральний секретар НАТО
У розпал війни не можна назвати дату вступу України до НАТО – Столтенберг

Я розумію, що (Володимир Зеленський – Ред.) наполягає на чіткому графіку членства в НАТО. Водночас я вважаю, що неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни. І я думаю, що всі союзники також дуже чітко висловлять, що зараз найактуальнішим завданням є забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава.

Автор: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО
Популярно
Харківський притулок готовий приймати тварин з Херсона, але місць майже немає
Харківський притулок готовий приймати тварин з Херсона, але місць майже немає
13.06.2023
РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу
РФ атакувала «Шахедами» Харків: понад 80 рятувальників гасили масштабну пожежу
13.06.2023
ЗСУ продовжили атакувати на трьох ділянках і оволоділи територією – ISW
ЗСУ продовжили атакувати на трьох ділянках і оволоділи територією – ISW
13.06.2023
На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним
На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним
13.06.2023
Прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (фото)
Прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (фото)
13.06.2023
Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона
Харківські рятувальники тварин шукають притулок для п’яти собак із Херсона
10.06.2023

Новини за темою:

13:45
NYT: Якщо розділена Німеччина вступила до НАТО, то чому не може Україна?
15:42
Члени НАТО можуть відправити війська до України – The Guardian
11:17
“Україна має право себе захищати” – Столтенберг про атаку дронів на Москву
11:38
Україна має бути державою-членом НАТО – прем’єр Латвії
11:24
Вони стільки всього “знищили”, скільки НАТО не має – Фурса про заяви РФ

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У розпал війни не можна назвати дату вступу України до НАТО – Столтенберг»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я розумію, що (Володимир Зеленський – Ред.) наполягає на чіткому графіку членства в НАТО. Водночас я вважаю, що неможливо назвати…".