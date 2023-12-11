Как ЕС может «обойти» Венгрию — политолог напомнил о «непопулярном» варианте
Фото: facebook Игоря Рейтеровича
Для европейцев это очень важный вопрос — дать зеленый свет Киеву и Кишиневу по поводу начала переговоров… В противном случае им нужно будет идти на непопулярные решения и вводить статью 7 договора ЕС, позволяющую игнорировать мнение одной страны, не разделяющей европейские ценности в принятии важных решений.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:42;
Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для европейцев это очень важный вопрос — дать зеленый свет Киеву и Кишиневу по поводу начала переговоров… В противном случае…".