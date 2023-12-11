Як ЄС може “обійти” Угорщину – політолог нагадав про “непопулярний” варіант
Для європейців це дуже принципове питання — дати зелене світло Києву й Кишиневу щодо початку переговорів… У іншому випадку їм потрібно буде йти на непопулярні рішення та запроваджувати статтю 7 договору ЄС, яка дозволяє ігнорувати думку однієї країни, яка не поділяє європейських цінностей в ухваленні важливих рішень.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: венгрия, вступление в ЕС, Евросоюз, ЕС, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:42;
Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для європейців це дуже принципове питання — дати зелене світло Києву й Кишиневу щодо початку переговорів… У іншому випадку їм…".