Як ЄС може “обійти” Угорщину – політолог нагадав про “непопулярний” варіант

Для європейців це дуже принципове питання — дати зелене світло Києву й Кишиневу щодо початку переговорів… У іншому випадку їм потрібно буде йти на непопулярні рішення та запроваджувати статтю 7 договору ЄС, яка дозволяє ігнорувати думку однієї країни, яка не поділяє європейських цінностей в ухваленні важливих рішень.