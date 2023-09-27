Секс-скандал. Священники влаштували оргію з чоловіком-повією на робочому місці

У Польщі стався гучний секс-скандал, пов’язаний з католицькою церквою. В одній із єпархій у службовому приміщенні священники, влаштували вечірку за участі секспрацівника. Під час дійства йому стало зле. Втрутилися медики й поліція, пише ВВС.

Церква у низці своїх заяв та вчинків опосередковано підтверджує обставини інциденту й публічно не заперечує версії, які викладені у ЗМІ. Деяких причетних до історії вже звільнили від роботи у церкві.

Подія сталася в одному з будинків, що належать церкві, у місті Домброва Гурнича, розташованому неподалік Кракова на півдні Польщі.

“Подія, організована священнослужителями, мала суто сексуальний характер. Її учасники вживали таблетки для потенції”, – розповіло джерело Gazeta Wyborcza.

За даними газети, секспрацівник за викликом під час вечірки втратив свідомість. Тоді один з учасників вечірки викликав швидку допомогу. Утім, коли медики прибули, їх не хотіли пускати всередину.

Медикам довелося викликати поліцію. Лише після втручання правоохоронців непритомному чоловіку надали медичну допомогу.

“Невідомо, чи дав він згоду на секс з багатьма людьми – але точно був дорослим”, – розповіли в поліції.

Через ненадання допомоги людині поліція почала розслідування.

За деякий час стало відомо ім’я людини, ймовірно причетної до оргії. За даними Gazeta Wyborcza, вечірка відбувалась у квартирі вікарія отця Томаш З., який очолював у Сосновці релігійне видання Niedziela – католицький тижневик з осередками по всій Польщі, який видається з 1920-х років. Вікарія з тижневика після інциденту звільнили, а потім позбавили всіх церковних посад.

Католицьку церкву часто сколихують сексуальні скандали, іноді пов’язані навіть зі злочинами проти дітей.

Такі інциденти у тому числі спричинені правилами целібату у католицькій церкві, коли священники не можуть мати дружин, а відповідно – жодних сексуальних зв’язків.