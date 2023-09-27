Священники с мужчиной-проституткой устроили оргию на рабочем месте

В Польше произошел громкий секс-скандал, связанный с католической церковью. В одной из епархий в служебном помещении священники устроили вечеринку с участием секс-работника. Во время действа ему стало плохо. Вмешались медики и полиция, пишет BBC.

Церковь в ряде своих заявлений и поступков косвенно подтверждает обстоятельства инцидента и публично не отрицает версии, изложенные в СМИ. Некоторые причастные к истории уже освобождены от работы в церкви.

Событие произошло в одном из принадлежащих церкви домов в городе Домброва Гурнича, расположенном неподалеку Кракова на юге Польши.

«Событие, организованное священнослужителями, носило сугубо сексуальный характер. Ее участники употребляли таблетки для потенции», – рассказали в полиции.

По данным газеты, секс работник по вызову во время вечеринки потерял сознание. Тогда один из участников вечеринки вызвал скорую помощь. Но когда медики прибыли, их не хотели впускать внутрь.

Медикам пришлось вызвать полицию. Только после вмешательства стражей порядка без сознания мужчине оказали медицинскую помощь.

«Неизвестно, дал ли он согласие на секс со многими людьми – но точно был взрослым», – рассказал источник издания.

Из-за неоказания помощи человеку полиция начала расследование.

Через некоторое время СМИ назвали человека, вероятно причастного к оргии. Вечеринка проходила в квартире викария отца Томаша С., возглавлявшего в Сосновке религиозное издание Niedziela – католический еженедельник с ячейками по всей Польше, издающийся с 1920-х годов. Викария из еженедельника после инцидента уволили, а затем лишили всех церковных должностей.

Католическую церковь часто сотрясают сексуальные скандалы, иногда связанные даже с преступлениями против детей.

Такие инциденты в том числе вызваны правилами целибата в католической церкви, когда священники не могут иметь жен, а соответственно – никаких сексуальных связей.