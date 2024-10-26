Священники вкрали 3 млн євро і перевели на рахунок нічних клубів

У Греції спіймали на гарячому двох священників, які зі скарбниці католицької церкви викрали 3 млн євро, повідомляє місцеве видання Athens News Agency.

Управління боротьби з відмиванням грошей розкрило підозрілі перекази коштів Католицької церкви Греції в нічні клуби.

Банківські рахунки та активи кількох власників нічних клубів на Пелопоннесі, Греція, заморозив президент Грецького управління боротьби з відмиванням грошей (HAMLA) Хараламбос Вурліотіс. Причина – на ці рахунки надійшли €3 млн від двох високопоставлених священнослужителів Католицької церкви Греції.

Правоохоронці вирішили двох священників щодо можливого розкрадання, а бізнесменів, які володіють нічними клубами, щодо відмивання грошей. Один із власників нічних клубів раніше був причетним до кримінальних злочинів.

Слідчі виявили, що зі скарбниці католицької церкви викрали €3 млн. Останній підозрілий переказ грошей від священників виявили кілька днів тому і він був на суму €50 тисяч.