Священники украли €3 млн и перевели на счет ночных клубов

В Греции поймали на горячем двоих священников, которые из казны католической церкви похитили €3 млн, сообщает местное издание Athens News Agency.

Управление по борьбе с отмыванием денег раскрыло подозрительные переводы средств Католической церкви Греции в ночные клубы

Банковские счета и активы нескольких владельцев ночных клубов на Пелопоннесе, Греция, заморозил президент Греческого управления по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) Хараламбос Вурлиотис. Причина – на эти счета поступили €3 млн от двух высокопоставленных священнослужителей Католической церкви Греции.

Правоохранители решили двух священников на предмет возможного хищения, а бизнесменов, владеющих ночными клубами, на предмет отмывания денег. Один из владельцев ночных клубов ранее был причастным к уголовным преступлениям.

Следователи обнаружили, что из казны католической церкви похитили €3 млн. Последний подозрительный перевод денег от священников обнаружили несколько дней назад и он был на сумму в €50 тысяч.