Священники украли €3 млн и перевели на счет ночных клубов
В Греции поймали на горячем двоих священников, которые из казны католической церкви похитили €3 млн, сообщает местное издание Athens News Agency.
Управление по борьбе с отмыванием денег раскрыло подозрительные переводы средств Католической церкви Греции в ночные клубы
Банковские счета и активы нескольких владельцев ночных клубов на Пелопоннесе, Греция, заморозил президент Греческого управления по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) Хараламбос Вурлиотис. Причина – на эти счета поступили €3 млн от двух высокопоставленных священнослужителей Католической церкви Греции.
Правоохранители решили двух священников на предмет возможного хищения, а бизнесменов, владеющих ночными клубами, на предмет отмывания денег. Один из владельцев ночных клубов ранее был причастным к уголовным преступлениям.
Следователи обнаружили, что из казны католической церкви похитили €3 млн. Последний подозрительный перевод денег от священников обнаружили несколько дней назад и он был на сумму в €50 тысяч.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: греция, гроші, деньги, ночной клуб, священник, следствие;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 19:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Греции поймали на горячем двоих священников, которые из казны католической церкви похитили €3 млн, сообщает местное издание Athens News Agency.".