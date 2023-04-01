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“Хочу бути сапером” – харків’янин чотири місяці ходив по військкоматах

Інтерв'ю 21:50   01.04.2023
Оксана Горун
“Хочу бути сапером” – харків’янин чотири місяці ходив по військкоматах

Нині – воїн тероборони, а до війни – фахівець із безпеки в торговельних мережах. Харків’янин Олександр розповів, як домігся свого та став сапером.

“Чотири місяці оббив пороги військкоматів. Ходив, як на роботу, говорив: “Я хочу бути сапером, я хочу бути сапером”, – поки не зустрів капітана батальйону, який так і зробив”, – цитують розповідь Олександра на сторінці Харківської окремої бригади тероборони у фейсбуці.

Нині Олександр із позивним “Дизайнер” – сапер Ізюмського окремого батальйону ТрО. Разом із побратимами він розміновує деокуповані території Харківської області. Перед цим встиг побувати на позиціях під Бахмутом. За участь у бойових діях там нагороджений медаллю.

“За хоробрість в бою я отримав, коли були на позиціях, коли ми прикривали гранатометника, щоб він гарно стріляв. Відбивали наступ ворожих сил, задача була – не дати їм пройти по посадці до наших позицій. В мене було звичайне “весло” (автомат Калашникова), точно не знаю – влучили мої кулі в когось, чи ні, не буду вигадувати якихось історій, але зранку, після цієї стрілянини, рашисти бігали та збирали своїх”, — згадує Олександр.

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Після війни сапер планує усиновити дитину, яка залишилася без батьків. “У мене є чудова жіночка, в нас куча планів, коли закінчиться війна ми візьмемо дитину, котра залишилась без батьків, це наші плани та ми це зробимо обов’язково”, – поділився він.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 21:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нині – воїн тероборони, а до війни – фахівець із безпеки в торговельних мережах. Харків’янин Олександр розповів, як домігся свого та став сапером".