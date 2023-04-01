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«Хочу быть сапером» — харьковчанин четыре месяца ходил по военкоматам

Интервью 21:50   01.04.2023
Оксана Горун
«Хочу быть сапером» — харьковчанин четыре месяца ходил по военкоматам Фото: Харьковская отдельная бригада теробороны

Сейчас — воин теробороны, а до войны — специалист по безопасности в торговых сетях. Харьковчанин Александр рассказал, как добился своего и стал сапером.

«Четыре месяца обивал пороги военкоматов. Ходил, как на работу, говорил: «Я хочу быть сапером, я хочу быть сапером», — пока не встретил капитана батальона, который так и сделал», — цитируют рассказ Александра на странице Харьковской отдельной бригады теробороны в facebook.

Сейчас Александр с позывным «Дизайнер» — сапер Изюмского отдельного батальона ТрО. Вместе с побратимами он разминирует деоккупированные территории Харьковской области. Перед этим успел побывать на позициях под Бахмутом. За участие в боевых действиях там награжден медалью.

«За храбрость в бою я получил, когда были на позициях, когда мы прикрывали гранатометчика, чтобы он хорошо стрелял. Отражали наступление вражеских сил, задача была – не дать им пройти по посадке на наши позиции. У меня было обычное «весло» (автомат Калашникова), точно не знаю – попали мои пули в кого-то или нет, не буду придумывать каких-то историй, но утром, после этой стрельбы, рашисты бегали и собирали своих», — вспоминает Александр.

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После войны сапер планирует усыновить ребенка, оставшегося без родителей. «У меня есть замечательная женщина, у нас куча планов. Когда закончится война мы возьмем ребенка, оставшегося без родителей. Это наши планы, и мы это сделаем обязательно», — поделился он.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 21:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас — воин теробороны, а до войны — специалист по безопасности в торговых сетях. Харьковчанин Александр рассказал, как добился своего и стал сапером".