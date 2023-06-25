Путін виглядає слабким після бунту ПВК «Вагнер» – CNN

Декілька експертів сказали CNN, що хоча російський президент Володимир Путін пережив протистояння, тепер він виглядає слабким – не тільки для миру та своїх ворогів, а й для власного народу та армії.

Це може становити ризик, якщо в Москві є скептики чи суперники, які хочуть підірвати позиції Путіна.

«Якби я був Путіним, я б хвилювався за тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорюють людей Вагнера, коли вони йдуть», — сказала Джилл Догерті, колишній керівник московського бюро CNN і багаторічний експерт з питань рф.

На одному відео натовп аплодує, коли автомобіль Пригожина від’їжджає з Ростова-на-Дону. Автомобіль зупинився, тоді один чоловік підійшов і потис Пригожину руку.

«Чому пересічні росіяни на вулиці підбадьорюють людей, які щойно намагалися здійснити переворот? – розмірковує Догерті. – Це означає, що, можливо, вони їх підтримують або їм подобаються. Що б там не було, для Путіна це справді погані новини».