Путін виглядає слабким після бунту ПВК «Вагнер» – CNN
Декілька експертів сказали CNN, що хоча російський президент Володимир Путін пережив протистояння, тепер він виглядає слабким – не тільки для миру та своїх ворогів, а й для власного народу та армії.
Це може становити ризик, якщо в Москві є скептики чи суперники, які хочуть підірвати позиції Путіна.
«Якби я був Путіним, я б хвилювався за тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорюють людей Вагнера, коли вони йдуть», — сказала Джилл Догерті, колишній керівник московського бюро CNN і багаторічний експерт з питань рф.
На одному відео натовп аплодує, коли автомобіль Пригожина від’їжджає з Ростова-на-Дону. Автомобіль зупинився, тоді один чоловік підійшов і потис Пригожину руку.
«Чому пересічні росіяни на вулиці підбадьорюють людей, які щойно намагалися здійснити переворот? – розмірковує Догерті. – Це означає, що, можливо, вони їх підтримують або їм подобаються. Що б там не було, для Путіна це справді погані новини».
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 11:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька експертів сказали CNN, що хоча російський президент Володимир Путін пережив протистояння, тепер він виглядає слабким – не тільки для миру та своїх ворогів, а й для власного народу та армії.".