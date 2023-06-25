Live
  • Воскресенье 25.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN

Мир 11:47   25.06.2023
Оксана Якушко
Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN Мировые СМИ о слабости Путина

Несколько экспертов сказали CNN, что, хотя российский президент Владимир Путин пережил противостояние, теперь он выглядит слабым – не только для мира и своих врагов, но и для собственного народа и армии.

Это может представлять риск, если в Москве есть скептики или соперники, которые видят возможность сместить Путина.

«Если бы я был Путиным, я бы волновался за тех людей на улицах Ростова, которые поддерживают бойцов Вагнера, когда те уходят», — сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и многолетний эксперт по вопросам рф.

На одном видео толпа аплодирует, когда автомобиль Евгения Пригожина уезжает из Ростова-на-Дону. Автомобиль остановился, тогда один человек подошел и пожал руку Пригожину.

«Почему рядовые россияне на улице ободряют людей, только пытавшихся совершить переворот? – размышляет Догерти. — Это означает, что они, возможно, их поддерживают или им нравятся. Что бы это ни было, для Путина это действительно плохие новости».

Читайте также: Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Бойцы российской армии покидают свои позиции» — командир РДК (видео)
«Бойцы российской армии покидают свои позиции» — командир РДК (видео)
24.06.2023
49-летний мужчина был ранен в селе Кругляковка на Харьковщине – Синегубов
49-летний мужчина был ранен в селе Кругляковка на Харьковщине – Синегубов
25.06.2023
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
24.06.2023
Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении
Тарнавский заявил об освобождении территорий на Запорожском направлении
24.06.2023
Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN
Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN
25.06.2023

Новости по теме:

11:47
Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN
11:14
Пригожина, вероятно, убьют в Беларуси. Путин не прощает измены – CNN
20:36
Пригожин сдал назад: бунтовщик не дошел 200 км до Москвы
20:01
Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски
17:52
«Должны использовать в свою пользу» — командир «АЗОВ Харьков» о событиях в РФ

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько экспертов сказали CNN, что, хотя российский президент Владимир Путин пережил противостояние, теперь он выглядит слабым – не только для мира и своих врагов, но и для собственного народа и армии.".