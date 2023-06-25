Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN

Несколько экспертов сказали CNN, что, хотя российский президент Владимир Путин пережил противостояние, теперь он выглядит слабым – не только для мира и своих врагов, но и для собственного народа и армии.

Это может представлять риск, если в Москве есть скептики или соперники, которые видят возможность сместить Путина.

«Если бы я был Путиным, я бы волновался за тех людей на улицах Ростова, которые поддерживают бойцов Вагнера, когда те уходят», — сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и многолетний эксперт по вопросам рф.

На одном видео толпа аплодирует, когда автомобиль Евгения Пригожина уезжает из Ростова-на-Дону. Автомобиль остановился, тогда один человек подошел и пожал руку Пригожину.

«Почему рядовые россияне на улице ободряют людей, только пытавшихся совершить переворот? – размышляет Догерти. — Это означает, что они, возможно, их поддерживают или им нравятся. Что бы это ни было, для Путина это действительно плохие новости».