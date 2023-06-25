Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN
Несколько экспертов сказали CNN, что, хотя российский президент Владимир Путин пережил противостояние, теперь он выглядит слабым – не только для мира и своих врагов, но и для собственного народа и армии.
Это может представлять риск, если в Москве есть скептики или соперники, которые видят возможность сместить Путина.
«Если бы я был Путиным, я бы волновался за тех людей на улицах Ростова, которые поддерживают бойцов Вагнера, когда те уходят», — сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и многолетний эксперт по вопросам рф.
На одном видео толпа аплодирует, когда автомобиль Евгения Пригожина уезжает из Ростова-на-Дону. Автомобиль остановился, тогда один человек подошел и пожал руку Пригожину.
«Почему рядовые россияне на улице ободряют людей, только пытавшихся совершить переворот? – размышляет Догерти. — Это означает, что они, возможно, их поддерживают или им нравятся. Что бы это ни было, для Путина это действительно плохие новости».
Читайте также: Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски
Новости по теме:
Вы читали новость: «Президент рф Путин выглядит слабым после бунта ПВК «Вагнер» — CNN»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 11:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько экспертов сказали CNN, что, хотя российский президент Владимир Путин пережил противостояние, теперь он выглядит слабым – не только для мира и своих врагов, но и для собственного народа и армии.".