Человек из Кремля очень боится и прячется — Зеленский заговорил по-русски

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заговорил по-русски. Он заявил, что Путин прячется, и что президент РФ уже не в Москве.

«Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией», — заявил Зеленский.

Он заявил, что сегодня мир увидел, что «хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос».

Президент подчеркнул, что украинцы продолжат защищать свою страну и свободу. И безопасность Европы — от неконтролируемой страны, нашпигованной оружием.

«Мы не будем молчать и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно, — подчеркнул Президент. — А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию».