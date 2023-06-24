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Людина з Кремля дуже боїться і ховається – Зеленський заговорив російською

Політика 20:01   24.06.2023
Оксана Горун
Людина з Кремля дуже боїться і ховається – Зеленський заговорив російською

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заговорив російською. Він заявив, що Путін ховається й що президент РФ вже не в Москві.

“Людина з Кремля, очевидно, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує там щось… Він знає, чого боїться, бо він сам створив цю загрозу. Все зло, всі втрати, вся ненависть – він це сам поширює. І чим довше він зможе перебігати між своїми бункерами – тим більше втратите ви всі… всі, хто пов’язаний з Росією”, — заявив Зеленський.

Він заявив, що сьогодні світ побачив, що “господарі Росії нічого не контролюють. Загалом нічого. Просто повний хаос”.

Президент наголосив, що українці продовжать захищати свою країну та свободу. І безпеку Європи – від неконтрольованої країни, нашпигованої зброєю.

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“Ми не мовчатимемо і ми не будемо не діяти. Ми вміємо перемагати – і це буде. Наша перемога в цій війні буде однозначно, – підкреслив Президент. – А що робитимете ви? Чим довше ваші війська будуть на українській землі – тим більше розвалу потім принесуть вони до Росії “.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заговорив російською. Він заявив, що Путін ховається й що президент РФ вже не в Москві".